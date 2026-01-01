ГДБОП има четириног служител, обучен да открива фалшиви банкноти. Казва се Орка и е първото куче в България с това умение.

Заедно със своя водач Богдан Димитров, едногодишната белгийска овчарка малиноа е преминала специализиран обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария.

Обучението му е продължило повече от два месеца, като през този период четириногият служител на ГДБОП е усъвършенствал уменията си и в откриването на наркотични вещества.

Нови способности, международен опит и още една крачка напред в борбата с финансовите престъпления и наркотрафика, отбелязват от ГДБОП.