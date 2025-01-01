Два сигнала за разплащане с фалшиви евробанкноти от по 100 и 50 евро разследват служители на „Икономическа полиция“ към Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново, съобщи на брифинг главен инспектор Сезгин Садъков, началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОД на МВР във Велико Търново.

Разследването по случаите, сигнали за които са получени от жители на Горна Оряховица, е започнало в началото на декември тази година, и е в начален етап, допълни той. Фалшивите банкноти са били дадени и в двата случая за извършена услуга от човек на човек, каза Садъков. Банкнотите са с лошо качество, но разплащането се е осъществило в тъмните часове на деня, така потърпевшите разбират, че са получили фалшиви банкноти едва, когато отиват да ги обърнат в левовата им себестойност.

Садъков подчерта, че е възможно подобни случаи да зачестят след официалното влизане на еврото като основно платежно средство в началото на 2026 година. Той посочи, че основната опасност е свързана с обмяната на валутата и призова за повишено внимание, както и да се ползват само официални места за обмяна – банки и пощенски клонове.

Материалите по случая са предадени на прокуратурата, предстои експертиза как и от кого са направени фалшификатите, образувано е досъдебно производство.