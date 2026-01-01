Пропукване на дига е станало днес в района преди пречиствателната станция в махала „Андрейна“ в Батановци, след вливането на река Конска в река Струма. Това съобщи за БТА кметът на населеното място Радослав Петров.

Сигналът за пропукването е подаден в 16:30 ч. На място незабавно е изпратен екип на Аварийно-спасителния отряд към Община Перник. От три часа на терен работи и багер, с който дигата е възстановена.

По информация на кмета на Батановци няма наводнени къщи и бедстващи хора. Въпреки това ситуацията остава критична и се следи постоянно.

Като превантивна мярка, временно е спряно изпускането на вода от язовир „Студена“, за да се избегне допълнителен риск от наводнения. След спадане на нивото на реката ще бъде възобновено контролираното изпускане, съобщи още кметът.

В село Ярджиловци има залети градини и мост, но водата не е стигнала до домовете на хората.