Виждаме вече, че политическите партии влизат в ситуация на предизборна кампания и разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка "Магнитски". Относно предложението в Народното събрание за Съвета за мир. Има много ясна практика на Конституционния съд, който казва, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство, тъй като внясянето на такова предложение за ратификация е изцяло в правомощията на служебното правителство. Ако такова решение бъде прието, ние ще сезираме Конституционния съд. Трябва да е ясно, че това служебно правителство няма да се води от такива действия. Това заяви на брифинг пред медиите служебният министър-председател Андрей Гюров.

Страната ни е на първо място по изведени хора от зоната на конфликта. Една от държавите с най-много организирани полети. Зад това стоят хората от МВнР, които не са се прибирали с дни, не са спали, за да могат да направят така, че нашите граждани да се чувстват спокойни и да знаят, че държавата няма да ги остави в трудна ситуация, каза Гюров, който е на посещение в МВнР.

"Събрали сме се не само, за да отчетем една добре свършена задача, събрали сме се да отдаде признание на други неща като професионализъм, дълг, тиха отдаденост. Неща, които не влизат в новините, но правят голямата разлика. Разлика, която направи така, че работата на Ситуационният център в последните седмици да остане в историята на българската дипломация", отбеляза Гюров.

По думите му това е "една безпрецедента операция по своята сложност, мащаб, в която ангажираните колеги, се справиха прекрасно и успяха в кратки срокове да изведат повече от 2600 български граждани от зоната на конфликта - по суша, по въздух в изключително сложна ситуация, при постоянно променящи се опасности и това беше направено по професионален начин. Това са 2600 съдби, а за нас 2600 причини да се гордеем с вашата работа. От мое име и от името на всички граждани, на които успяхте да помогнете, аз искам да ви благодаря и да ви кажа, че днес България се гордее с вас, заяви Гюров пред служителите на министерството.

Служебният премиер Андрей Гюров е на посещение в Министерството на външните работи (МВнР). Той поздрави екипа на Кризисния щаб на МВнР с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран.

В минути на криза се разбира дали една структура, едно ведомство наистина е близо до хората и мисли за тях, заяви министърът на външните работи Надежда Нейнски.

"Вие минахте отвъд преките си ангажименти. Ценя вашата отдаденост и всичко това което направихте и бъдете сигурни, че това има огромно значение за авторитета на външно министерство и за ролята, която то заема за защита на националните интереси на България", така Нейнски се обърна към служителите на МВнР.

Почетни знаци за висок професионализъм в процеса по извършването на евакуация на български граждани от региона на Близкия изток и Иран бяха връщени от името на премиера Андрей Гюров и министърът на външните работи Надежда Нейнски на служители в Министерството на вътрешните работи.

По-рано тази седмица служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток. Проведени са над 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла, повече от 100 служители на външното ни министерство и задграничните представителства работиха на 24-часов режим, заяви министър Нейнски.

Проведохме най-мащабната до този момент по евакуация на български граждани от 11 държави, заяви още Надежда Нейнски.

Андрей Гюров се запозна и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство.