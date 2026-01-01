Трите национално представителни организации в секторите птицевъдство и свиневъдство – Съюзът на птицевъдите в България, Асоциацията на свиневъдите в България и Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България – алармират за критична ситуация с обезвреждането на мъртви животни в страната.

Проблемът е възникнал на 9 март, когато на практика е преустановено приемането и обезвреждането на странични животински продукти. Така животновъдните стопанства са поставени в затруднения да изпълняват своята дейност.

„Шантаж на безпрецедентно ниво“: Министър Христанов внесе сигнал за злоупотреби за милиони с инсинератори

На среща с министъра на земеделието и храните, браншът е информирал за потенциалните рискове. По думите им все още не са получили обратна информация за предприетите действия от страна на МЗХ и БАБХ.

Кризата ще наруши нормалната работа на птицевъдните и свиневъдните ферми в цялата страна с над 13,5 милиона птици и 718 000 свине. Проблемът с трупосъбирането повишава риска от разпространението на високопатогенна инфлуенца по птиците, както и африканска чума по свине, предупреждават от сектора.

Огнище на шарка по дребните преживни животни в Пловдивско

По думите им натрупването на мъртви животни във фермите създава директна заплаха за биосигурността, здравето на животните и околната среда.

Браншовите организации призовават Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните и БАБХ за спешни мерки, които да гарантират събирането и обезвреждането на СЖП, в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО) № 1069/2009.