След близо три месеца без епидемични прояви на шарка по овцете и козите в с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, е било констатирано първично огнище на болестта, съобщиха на официалния сайт на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Заболяването е установено в животновъден обект с 203 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи, като е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми на шарка сред животните и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

От агенцията посочват, че е определена 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Ръжево Конаре, Главатар, Черноземен, Ръжево и Дълго поле от общ. Калояново, обл. Пловдив.

Определена е и 15-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Сухозем, Бегово, Отец Паисиево, Горна махала, Долна махала, Калояново, Дуванлии, Житница и Иван Вазово от общ. Калояново; с. Калековец, с. Крислово, с. Динк, с. Граф Игнатиево, с. Желязно, с. Строево, с. Труд и с. Войводиново от община "Марица"; с. Царимир, с. Неделево, с. Голям чардак и с. Малък Чардак от общ. Съединение; с. Борец, с. Отец Кирилово и с. Стрелци от общ. Брезово, гр. Раковски, с. Стряма и с. Момино село от общ. Раковски; с. Ново Железаре и с. Черничево от общ. Хисаря.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно правилата на европейското и националното законодателство. Собственикът ще бъде обезщетен.

БАБХ припомня, че заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Шарката по овцете и козите е силно заразно вирусно заболяване, проявяващо се с треска, депресия, обрив от папули по кожата и пневмонични огнища в белите дробове. Обривите започват с червени петна, които преминават в черни крусти и открити рани, видими най-вече по главата, корема, вимето, опашката и вътрешните части на крайниците. Главата често е подута и деформирана. Заболяването може да завърши със смърт.

То се предава основно чрез директен контакт между болни и здрави животни, както и чрез заразени фуражи, оборудване и превозни средства. Всички стопани и заинтересовани страни следва да прилагат стриктно мерките за биосигурност с цел ограничаване и ликвидиране на заболяването.

През октомври миналата година министърът на земеделието и храните Георги Тахов посочи, че животновъдният бранш е много разделен и в по-голямата си част вече не иска ваксинация на дребните преживни животни.

Вследствие на ограниченията, наложени заради шарката по дребните преживни животни, близо 500 животновъди от Пловдивска област получиха компенсации. Средствата бяха отпуснати от Държавен фонд "Земеделие" за всички засегнати области.