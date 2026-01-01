45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. Институтът по астрономия с НАО-БАН посреща годишнината с нови телескопи и със значими научни проекти

Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен официално отваря врати на 13 март 1981 г. Разположена е в централния дял на Родопите, на 1750 м надморска височина. Мястото е избрано заради отдалечеността от населени места, чистия въздух, ниското светлинно замърсяване и големия брой ясни нощи през годината.

Обсерваторията е отворена за посещения от март до октомври и годишно през нея преминават около 15 000 българи и чуждестранни граждани. Достъпна е не само с автомобил, но и по горски пътеки, обозначени в европейската карта за пешеходен туризъм като маршрут Е-8, съобщиха от институцията.

НАО Рожен запазва през десетилетията позиците от времето на своето създаване на най-големия астрономически комплекс в Югоизточна Европа. Изграждането ѝ е резултат от най-значимата и до днес еднократна инвестиция в научна инфраструктура в България.

България става център за радиоастрономия в Югоизточна Европа

При откриването си обсерваторията разполага с няколко основни телескопа: 2-м рефлектор, един от най-големите в Европа; 50/70-см Шмит телескоп, 60-см Ричи Кретиен телескоп. Впоследствие са доставени 30-см телескоп за посетителски цели и 30-см телескоп за наблюдения на активни образувания на Слънцето.

Най-новите придобивки на обсерваторията са 1.5-м роботизиран телескоп с оптична система Ричи-Кретиен (от юли 2023 г.) и 80-см Ричи Кретиен телескоп (от края на 2025 г., към момента в тестов период) за наблюдения на променливи звезди, квазари и малки тела от Слънчевата система.

Национална астрономическа обсерватория Рожен

До края на 2026 г. се очаква да приключи изграждането на първата в България и в Югоизточна Европа станция на уникалния паневропейски радиотелескоп LOFAR за професионални радионаблюдения на дълбокия Космос и слънчевата активност.

В НАО се извършват астрономически наблюдения на световно научно ниво: изследват се природата на квазарите (най-отдалечените наблюдаеми обекти във Вселената); структурата и звездообразуването в близки галактики; свръхнови; звездни купове в Млечния път; специфичното поведение на много класове променливи звезди; магнитни звезди; комети и астероиди; характеристиките на спокойното и активно Слънце; и много други.

Национална астрономическа обсерватория Рожен

Резултат от изследванията на звездното небе от български учени от НАО Рожен са многобройни публикации в престижни научни издания и доклади на авторитетни форуми, голяма част от които са осъществени в партньорство с водещи чужди астрономически институции.

Обсерваторията е домакин на различни научни форуми с международно участие, обучения и летни лагери за астрономи. С най-новите и модерни инструменти и в резултат на партньорства с учени от цял свят НАО Рожен разширява все повече обхвата на своята професионална дейност в сферата на астрономията.