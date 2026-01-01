Ниските доходи затрудняват домакинствата да покриват енергийните си разходи, заявява омбудсманът в становище до служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков и на труда и социалната политика Хасан Адемов по повод общественото обсъждане на проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и на статут на уязвим клиент за снабдяване с електроенергия. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

В становището си общественият защитник посочва, че в проекта е необходимо да бъдат ясно формулирани мотивите за предлаганите изменения, да се гарантира пълно съответствие със законовата дефиниция за „уязвим клиент“ и да се избегне неоправданото ограничаване на кръга от лица, които се нуждаят от защита. Според Делчева подобен подход е необходим, за да може нормативната уредба реално да изпълни целта си – защита на гражданите, които изпитват трудности да покриват енергийните си разходи.

Делчева подчертава, че институцията следи отблизо темата за енергийната бедност и необходимостта държавата да предостави адекватна подкрепа на хората в затруднено положение, в съответствие със стандартите и политиките на Европейския съюз. Тя информира, че продължават да постъпват жалби от граждани, които сигнализират за сериозни затруднения при заплащането на тока. Хората посочват различни причини – социални, здравословни и финансови проблеми, както и извънредни житейски ситуации.

„Ниските доходи в България не позволяват висок разход за енергия и затова много домакинства се ограничават от комфорт през зимата, и все повече през лятото, с нарастващите потребности от охлаждане“, се посочва в становището.

Омбудсманът принципно подкрепя усилията на двете министерства за създаване на нормативна рамка за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност и на уязвимите клиенти.

„В условията на високи енергийни цени и предстоящата либерализация на пазара на електроенергия подобна регулация има ключово значение за гарантиране на адекватна защита на уязвимите граждани“, посочва омбудсманът.

В становището си Делчева поставя и въпроси, сред които е този за спазването на изискванията на Закона за нормативните актове. Според омбудсмана публикуваният доклад към проекта не съдържа достатъчно ясни и конкретни мотиви, които да обосноват необходимостта от предлаганите съществени изменения. „Липсата на ясни мотиви ограничава възможността за пълноценно участие на заинтересованите лица в общественото обсъждане, което на практика опорочава процедурата“, се казва още в становището.

Омбудсманът изразява притеснение по предложените изменения в действащата нормативна уредба, включително отпадането на разпоредби, свързани с приоритетното прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност за домакинствата в положение на енергийна бедност по Закона за енергийната ефективност.

В становището омбудсманът посочва и предложеното ограничително тълкуване на понятието „уязвим клиент“, което според нея създава риск от значително стесняване на кръга от граждани, които могат да получат необходимата защита по Закона за енергетиката.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) вчера съобщи, че са установени нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за електроенергия от трите електроснабдителни дружества в страната, както и наличие на неравноправни клаузи в общите им условия. Това е решено на извънредно заседание на комисията след проверки, започнати по повод множество сигнали от потребители за високи сметки за ток, съобщиха от КЗП. В резултат на установените нарушения комисията ще наложи имуществени санкции съгласно закона в размер до 25 000 евро за всяко установено нарушение. Освен това КЗП забранява прилагането на съответните нелоялни търговски практики занапред.