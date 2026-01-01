Войната в Персийския залив е много ожесточена, а у нас спекула с горивата е възможна и тук е ролята на правителството и институциите, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в Разград.

"НАП, Митниците, КЗК не трябва да допускат спекула и много лесно се проверява - на колко са ги внесли горивата и на колко се продават, да ги засекат на бензиностанциите", посочи той и допълни, че ситуацията за всички е много сложна и за разлика от другите, те не се радват на чуждото нещастие: "Когато е кризата е отвън и ти нямаш вина за нищо, няма нужда всички да се мятаме върху тези, които управляват в момента. Но те трябва да спрат да правят глупости".

По думите му много прагматично трябва да се гледа на санкциите на руския петрол. "В един момент може освен да скочат цените, но и да го няма, да е дефицит петролът. 30 танекра на ден минават пред протока, сега минават 2, а ако минират залива, може да не минава и нищо и тогава тази верига на доставки ще бъде нарушена. А когато се вдигнат цените на горивата, ще се вдигнат всички цени и ще го усетим", допълни лидерът на ГЕРБ.

Очаквайте подробности!