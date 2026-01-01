Платформата „Екс“ (X), чийто собственик е предприемачът Илон Мъск, планира да промени механизма си за верификация на профили в Европейския съюз след наложената санкция от европейските регулатори. Това съобщи Блумбърг, позовавайки се на говорител на Европейската комисия.

Според информацията компанията е представила предложения за отстраняване на проблемите, свързани със системата за „синя отметка“, която първоначално трябваше да удостоверява автентичността на даден профил, но впоследствие се превърна в платена услуга.

Говорителят на Европейската комисия Томас Рение потвърди, че ЕК ще разгледа предложените промени.

През декември Европейският съюз наложи глоба от 120 милиона евро на платформата след продължило близо две години разследване. Това беше първата санкция, наложена по Акта за цифровите услуги (Digital Services Act – DSA).

Сред основните критики на европейските регулатори беше именно системата за сините отметки, която традиционно служеше за обозначаване на проверени профили, но след промените в платформата може да бъде получена срещу платен абонамент.

Освен това в разследването бяха разгледани и въпроси, свързани с прозрачността на рекламата и достъпа на изследователи до данни от платформата.

Паралелно с това Европейската комисия продължава и други проверки срещу „Екс“, свързани с разпространението на незаконно съдържание и мерките за ограничаване на дезинформацията.

Актът за цифровите услуги задължава големите онлайн платформи да предприемат действия срещу езика на омразата, подстрекателството към насилие и други незаконни форми на съдържание.

Наложената глоба предизвика остра реакция от страна на правителството на САЩ и на американския президент Доналд Тръмп, които критикуваха решението на Брюксел. Илон Мъск също реагира остро и призова за разпускане на Европейския съюз.