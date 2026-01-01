Община Монтана започна текущи ремонти на 61 улици в областния град, макар още да няма средства за капиталови разходи в бюджета, както и всички останали общини в България, съобщи на брифинг кметът Златко Живков.

В последните дни общинската администрация е получила около 80 сигнала от граждани, които искат да се направят неотложни ремонти на появили се след тежката зима проблеми по инфраструктурата. Местната управа не чака да бъде приет бюджет, което може да стане в средата на година, но може и във втората ѝ част, а започва ремонти със собствени средства, обяви Живков.

Той уточни, че освен улици се изграждат и четири нови паркинга в централната част на града, които представляват недовършена от десетилетия инфраструктура в междублокови пространства.

Успоредно с текущите ремонти тече и миене на улици, кастрене на дървета и храсти, изчистване на регули от хвърлен през зимата пясък и инертни материали, като общината чисти дори места, които са държавна собственост, а не общинска. Изчистени са входовете на Монтана от София, Враца, Видин, Лом и Чипровци, които са отговорност на държавата, но тя още е в режим „зимно поддържане“, а не „пролетно почистване“, съобщи Златко Живков.