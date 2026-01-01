Между 13.00 и 14.00 часа, в рамките на около половин час, ще бъде затворен двупосочно Дунав мост при Русе.

През съоръжението няма да могат временно да преминават както леки, така и товарни автомобили. Затварянето на моста се налага, заради спешно запълване на дупки в шестия участък на българската част на съоръжението, който все още не е ремонтиран.

Ремонтът на Дунав мост: АПИ с актуална информация и призив „Спазвайте ограниченията“

Става дума за трасе от около 300 метра, където в момента скоростта на преминаване на моторните превозни средства е изключително ниска - под 10 км/ч.

Дейностите в участъка ще бъдат извършвани във възможно най-кратък срок, така че да се минимизира дискомфорта за гражданите. Подобни дейности са възможни и през следващите няколко дни, информира областната администрация.

От там припомнят, че подобен авариен ремонт се наложи преди няколко седмици, но поради конструктивните проблеми на бетонните панели в неремонтирания участък и обилния снеговалеж отново се отвориха нови дупки по трасето.