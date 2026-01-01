Десет души бяха ранени при сблъсък на два трамвая в Рим, предаде АНСА.
Инцидентът е станал тази сутрин на улица „Пренестина“. Трамваите са се движили по една и съща линия и този, който е бил отзад, се е ударил в предния. Причините за инцидента се разследват.
Tamponamento fra due tram a Roma, 10 feriti lievi. Nessuno in gravi condizioni. L'incidente in via Prenestina. Il servizio è tornato regolare#ANSAhttps://t.co/lrSM1oYkXT— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 16, 2026
Движението по засегната трамвайна линия беше възобновено час и половина след катастрофата.
🔵#Roma Tamponamento tra 2 tram su via Prenestina. 10 feriti sono stati portati in ospedale, nessuno sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Erasmo Gattamelata. Messa in sicurezza l’area, con chiusura temporanea della sede tranviaria. pic.twitter.com/qDBttExllV— Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 16, 2026
В края на февруари трамвай дерайлира в Милано и загинаха двама души, а близо 50 души пострадаха. Тогава ватманът разказа, че се е почувствал зле, докато е карал трамвая. По случая се води също разследване.