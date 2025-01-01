Девет души бяха ранени, след като два трамвая се сблъскаха в Антверпен тази сутрин, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.
Инцидентът е станал около 8:30 ч. (9:30 ч. българско време) на изхода на тунел.
Nine people were injured after two trams collided on Antwerp’s Left Bank on Tuesday morning. The crash happened around 8.30am near Halewijnlaan, as the trams were leaving the pre-metro tunnel. https://t.co/aNAiN5RpjB#FlandersNewsService #Belga #Antwerp— Belga News Agency_English (@Belga_English) December 30, 2025
По данни на полицията единият трамвай е ударил другия отзад. Ранени са седем пътници и двамата ватмани, единият от които е сериозно пострадал. Няма обаче опасност за живота на никой от ранените.
One tram driver was seriously injured but is not in life-threatening condition after the crash on Antwerp’s Left Bank. Services on lines 3, 5, 9 and 15 remain disrupted. Investigators currently examine CCTV footage and question passengers.#FlandersNewsService #Antwerp #Mobility pic.twitter.com/1aPVPC2Uah— Belga News Agency_English (@Belga_English) December 30, 2025
На мястото са изпратени множество екипи за спешна помощ. Други четири трамвая бяха евакуирани под земята, а за обслужване на пътниците бяха осигурени резервни автобуси.
Frontale botsing v 2 trams door “ijs op de sporen” ? Wat deden die 2 trams op elkaars spoor ? “Trams botsen op elkaar in Antwerpen: 9 gewonden, tramverkeer zwaar verstoord”https://t.co/L3lUMYYSbH— Albert Bulckens (@AlbertBulckens) December 30, 2025
Трамвайното движение по няколко линии в Антверпен е сериозно нарушено. Автомобилният трафик не е засегнат. Причините за катастрофата се разследват.