Трима чужденци, оцелели след удар с дрон срещу сграда в Дубай, са били арестувани, след като изпратили снимки от експлозията на свои близки, пише Daily Mail.

Те се намирали в апартаментите си в района Крийк Харбър, когато в сряда вечерта дрон ударил сградата и предизвикал силна експлозия.

След това те направили снимки, които изпратили на членове на семействата си, за да ги уверят, че са в безопасност. По-късно обаче били арестувани от полицията, след като служители поискали да видят телефоните им, според активистката група „Задържани в Дубай“.

Техният адвокат Радха Стърлинг написа в X:

„Трима травмирани, оцелели след удар с дрон, бяха арестувани, след като споделиха снимка с близките си, за да потвърдят, че са живи след експлозията на етажа, където се намира апартаментът им. Вместо да получат подкрепа като жертви, те бяха задържани от полицията в Дубай.“

Стърлинг заяви, че властите трябва да проявят състрадателен подход към хората, реагирали инстинктивно в ужасяващ момент, и предупреди, че подобни действия рискуват да накажат жертвите, а не тези, които действат злонамерено.

По думите ѝ арестите са част от отчаяна PR кампания, в рамките на която властите в Дубай казват на хората, че „силните трясъци“ в небето са „звукът на нашата безопасност“, тъй като системата за противовъздушна отбрана на ОАЕ се задейства.

Случаят идва след инцидент в понеделник, когато ирански дрон се удари в резервоар за гориво близо до летището в Дубай и предизвика мащабен пожар.