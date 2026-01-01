600 милиона долара дневно - толкова губят държавите в Близкия изток заради краха на туризма и пътуванията. Колко тежък е ударът върху ОАЕ, Катар, Бахрейн и другите страни в Персийския залив, пише Deutsche Welle .

Войната на САЩ и Израел срещу Иран нанася тежки удари върху икономиката. Особено засегнати са страните в Близкия изток, срещу които режимът в Техеран извърша нападения.

Загуби от стотици милиони всеки ден

По данни на Световния съвет по пътувания и туризъм (WTTC) заради спада на пътуванията в резултат от войната регионът всеки ден губи около 600 милиона долара. Преди началото на конфликта WTTC прогнозираше, че приходите от международни посетители тази година ще са в размер на 207 милиарда долара.

Най-засегнат е въздушният транспорт. През международните летища в Дубай, Абу Даби, Доха и Бахрейн всеки ден пътуваха средно 526 хиляди пасажери. От началото на войната преди близо две седмици тези летища са или затворени, или работят с ограничен капацитет. Авиокомпаниите Emirates, Etihad и Qatar Airways са най-тежко засегнати.

В последните години Обединените арабски емирства и Катар са все по-популярни туристически дестинации. Покрай заплахата от ракетни и дронови нападения от Иран хотелите, магазините, кафенетата и ресторантите там също губят милиони ежедневно. WTTC подчертава, че понастоящем не е възможно да се изчисли и прогнозира точният размерът на пропуснатите приходи за страните, засегнати от войната в Иран и нейните последици.

Ще успеят ли държавите в Персийския залив да спасят имиджа си?

За страните от Персийския залив обаче проблем са не само реалните финансови загуби, но и щетите върху имиджа им. Големи градове като Дубай, Абу Даби или Доха отдавна се считат за сигурни дестинации. След атаките срещу летища, хотели и гъсто населени райони може да отнеме време, докато те възвърнат този статут. В същото време редица банки и финансови институции затвориха врати заради заплахи от Иран. Много дигитални номади също се евакуираха.

Туристическата компания TUI също отчита срив при организираните пътувания и прекачвания през транспортни центрове като Дубай и Доха.

Дали конфликтът ще навреди на имиджа на въпросните дестинации в дългосрочен план зависи преди всичко от неговата продължителност, коментира експертът по туризъм Юрген Шмуде. "Колкото по-дълго продължава, толкова по-големи са последствията." Ако конфликтът в Близкия Изток приключи бързо, последиците за туризма биха могли да бъдат до голяма степен забравени след половин година.