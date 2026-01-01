Тайните служби на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) предупредиха населението да не излиза по улиците, съобщиха вчера държавните медии в Иран, предаде ДПА.

Иранската държавна телевизия ИРИБ излъчи изявление, в което службите заплашват потенциалните демонстранти с още по-сурови репресии, отколкото по време на протестите в края на декември и началото на януари, при които според базираната в САЩ правозащитна организация „Хюман Райтс Активистс“ са били убити над 7000 души.

Демонстрациите, започнали първоначално заради тежката икономическа криза, бяха най-значителните безредици в Иран от години.

Тайните служби на КГИР обявиха, че ще преследват „предателите“ денонощно.

Според изявлението „злият враг“ разпалва страх и улични безредици, защото не е успял да постигне целите си на бойното поле.