„Сиела Норма“ АД е спечелила първо място и в двете обособени позиции на обществената поръчка по отношение на машините за гласуване, които ще бъдат използвани на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Първата обособена позиция е за профилактика/диагностика на машините и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти, подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на машините, техническото им обслужване в предизборния и изборния ден по места и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми с машините в изборите за народни представители

Втората обособена позиция е за транспорта им до избирателните секции.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му.

