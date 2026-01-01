По доклад на кмета на София Васил Терзиев Столичният общински съвет одобри програма с капиталови разходи за финансиране на важни за града обекти до приемането на бюджета на Столична община.

Това са приоритетни за развитието на града капиталови проекти, отбелязват от СО. Бюджетът на общината е обвързан с приемането на държавния бюджет и може да се гласува едва след приемането на националната финансова рамка. С приемането на програмата се осигурява продължаване на работата по важни за града проекти година и ключови строителни и инфраструктурни дейности.

Васил Терзиев благодари за подкрепата на съветниците за приемането на доклада и посочи, че това е важно за развитието на града. По думите на кмета амбицията е през май тази програма да бъде надградена с редица ключови проекти за София.

Общият размер на програмата е над 151,030 млн. евро. Финансирането е от собствени средства на общината, държавен бюджет и други източници като програми и заеми.

Финансирането на програма с капиталови обекти ще даде възможност на общината да изпълнява проекти, по които е започнала работа или са в процес. Те са в почти всички направления – обществено строителство, образование, ВиК инфраструктура, транспорт, улично осветление, озеленяване, както и такива, за които се подготвят проекти за благоустройство на градската среда. Липсата на подобно планиране би довела до технологично и сезонно забавяне, блокиране на процедури и натрупване на изоставане по инфраструктурни обекти.

Докладът на кмета премина разглеждане в комисиите на Столичния общински съвет и бе допълнен с предложения на общински съветници и кметове на райони. Включително в зала бе прието предложението за финансиране на изграждането на детски площадки за деца със специални образователни потребности на общинския съветник от ГЕРБ-СДС Ваня Тагарева.

Защо е необходима мярката

Предложената програма ще бъде част от Капиталовата програма на Столична община след приемането на бюджета.

Внесеният доклад включва приложение с обекти от различни направления в размер общо на 149,07 млн. лв. След направени предложения и допълнения от общински съветници, политически групи „Спаси София“, ПП-ДБ, ГЕРБ списъкът с обекти бе допълнен и коригиран, а общата сума нарасна с 1.95 млн. евро.

В областта на транспорта общината ще финансира 6.7 млн. евро за купуване на нови 42 автобуса с минимален екологичен стандарт от Евро VI.

Столична община

В пътната инфраструктура са предвидени основни ремонти на улици, реконструкция на мостови съоръжения, рехабилитация бул. „Мария Луиза“ заедно с трамвайния път и контактно-кабелната мрежа, изграждане на локална улична мрежа към Северната скоростна тангента, както и на две улици в район „Овча купел“.

В програмата е включено и изграждане на детски градини и училища като детска градина за 12 групи в район „Младост“, детска градина в „Красна поляна“ и др., ремонти и енергийна ефективност на училища в районите „Искър“ и „Панчарево“.

Допълнително към списъка с обекти са предвидени облагородяване на междублокови пространства и изграждане на паркинги в районите „Подуяне“, „Красно село“ и „Слатина“. За ремонта на междублоковото пространство „Люлин градина“ в ж.к. “Люлин“ 6 са завишени предложените средства, като те стават общо 200 хил. евро.

Включени са и инвестиции за ремонти и изграждане на ВиК в Нови Искър, корекции на река Владайска, както и за проекта за реверсивна връзка между водоснабдителните системи „Бели Искър“ и „Искър“.

Ще бъде финансиран и проект за обновяване на площада в село Чепинци, както и ремонтът на прилежащите площи пред Държавна агенция „Архиви“.

Столична община

Програмата включва още обновяване на публични пространства, ремонт на тротоари и улично осветление, изграждане на велоалеи, както и обекти от културната и спортната инфраструктура – външни връзки на минерална баня „Овча купел“, обновяване на паркове и площадки и проекти за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост.

Практиката за предварително одобряване на списък с капиталови обекти е прилагана и през 2023 г., когато при липса на държавен бюджет Столичният общински съвет одобри финансиране на конкретни обекти, за да не бъде прекъсната работата по тях и да не спре изграждането на детски градини, обновяването и строителството на нови пътища в града.