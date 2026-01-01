Американско-израелската война срещу Иран поражда заплаха за пристанищата в Персийския залив и нарушава световната търговия чрез Ормузкия проток, през който обикновено преминават около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Иранската Революционната гвардия предупреди, че всеки кораб, преминаващ през тесния проток, ще бъде мишена. По-долу е представен списък на съобщените досега атаки срещу кораби от началото на войната на 28 февруари:

1 МАРТ

Член на екипажа на петролен танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, беше убит, когато плавателният съд беше поразен от снаряд, докато отплаваше от Оман и се намираше на 50 морски мили северно от оманската столица Маскат, съобщи управителят на компанията “Ви Шипс“.

Танкерът “Херкулес Стар“, който снабдява други кораби с гориво и плаващ под флага на Гибралтар, беше ударен от снаряд на 17 морски мили северозападно от Мина Сакр в Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства. Пожарът, причинен от удара, е бил потушен, съобщи британската агенция за морска сигурност UKMTO.

Танкер, плаващ под флага на Палау, беше ударен в Ормузкия проток на 2 морски мили северно от село Кормуз в Оман. Екипажът на кораба “Скайлайт“, който се оказа под американки санкции, беше евакуиран, съобщи Центърът за морска сигурност на Оман.

2 МАРТ

Американският танкер с рафинирани продукти “Стена Императив“ беше ударен от два снаряда в пристанището на Бахрейн, което предизвика пожар и наложи евакуацията на екипажа, съобщи UKMTO.

3 МАРТ

Петролният танкер “Либра Трейдър“, плаващ под флага на Маршаловите острови и панамският кораб за насипни товари “Голд Оук“ също претърпяха леки щети на приблизително 7-10 морски мили от пристанището на Фуджейра в ОАЕ, съобщи UKMTO.

4 МАРТ

Контейнеровозът "Сафин Престиж", плаващ под малтийски флаг, беше поразен от снаряд, докато плаваше в северната част на протока, на 2 морски мили от Оман. Ударът е причинил пожар в машинното отделение, което е наложило екипажът да напусне кораба, съобщават източници от корабоплаването.

5 МАРТ

Плаващият под бахамски флаг танкер „Сонангол Намиб“ беше разтърсен от взрив, докато беше на котва в иракски води в близост до пристанището Хор ал Зубайр, съобщи американски представител на компанията за морски услуги “Сонангол“. Натоварена с експлозиви иранска лодка, управлявана дистанционно, е била използвана, за да бъдат нанесени щети по бахамския танкер, според първоначална информация от пристанищната охрана в Ирак.

6 МАРТ

Влекач беше ударен от снаряди в Ормузкия проток на 6 морски мили от Оман, докато се опитваше да окаже съдействие на контейнеровоза “Сафин Престиж“, който бе ударен на 4 март, съобщи UKMTO.

7 МАРТ

Предполагаемо нападение с дронове е било извършено на 10 морски мили северно от саудитското пристанище Джубайл, отбеляза UKMTO, като се позовава на трета страна, която не назовава.

11 МАРТ

Товарният кораб “Маюрии Нарии“, плаващ под тайландски флаг, беше ударен от снаряд в Ормузкия проток на 11 морски мили северно от Оман. В резултат на борда избухна пожар, а екипажът беше евакуиран, съобщи собственикът на плавателния съд – базираната в Банкок компания “Прешъс Шипинг“ в изявление.

Контейнеровозът “УАН Маджести“, плаващ под японски флаг, претърпя леки повреди, след като беше ударен от снаряд на 25 морски мили северозападно от Рас ал Хайма в ОАЕ.

Товарният кораб “Стар Гуинет“, плаващ под флага на Маршалoвите острови, беше поразен от снаряд на 50 морски мили северозападно от Дубай, съобщи компанията за управление на морски рискове "Вангард“. Не е съобщено за екологично въздействие, а екипажът на кораба е в безопасност, съобщи UKMTO.

Танкерът “Сейфсий Вишну“, плаващ под флага на Маршаловите острови, както и малтийският танкер “Зефирос“ бяха атакувани в Персийския залив близо до Ирак, което принуди иранските нефтени пристанища напълно да преустановят дейността си, съобщиха представители на пристанището, както и държавната новинарска агенция. Един от служителите по сигурността на пристанището заяви, че тялото на чуждестранен член на екипажа е било извадено от водата.