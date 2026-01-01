Витамин C може да намали образуването на съединения в стомаха, свързани с риска от рак. Това е заключението, до което стигнаха канадски изследователи в проучване, публикувано в Journal of Theoretical Biology (JTB).

Учените са изследвали така наречените N-нитрозосъединения – вещества, които могат да се образуват в стомаха след консумация на храни и вода, съдържащи нитрати и нитрити. Тези съединения отдавна привличат вниманието на учените, тъй като много от тях се считат за канцерогени и са свързани с повишен риск от рак на стомаха и хранопровода. Авторите са създали математически модел, описващ процесите в стомаха, червата, кръвта и слюнката след хранене. Моделът показва, че витамин C може да прехваща химични съединения, които впоследствие образуват потенциално опасни N-нитросъединения. Това значително намалява тяхното образуване. Според изчисленията на изследователите, не само самият прием на витамин C, но и времето му на прием е особено важен. Най-голям ефект се наблюдава, когато витаминът се приема малко след хранене. Оказа се също, че няколко малки дози, разпределени през целия ден, са по-ефективни от една голяма.

Авторите отбелязват, че изследването се основава на компютърно моделиране, а не на клинични изпитвания. Въпреки това резултатите помагат да се обясни защо богатите на зеленчуци диети често са свързани с намален риск от някои видове рак: много зеленчуци съдържат и големи количества витамин C и други антиоксиданти.