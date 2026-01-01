На седмия ден от избухването на скандала с незаконните строежи край Варна община, министерства и агенции си прехвърлят вината кой не е реагирал навреме. Оказва се, че преди регионалния министър Иван Шишков и служебният министър Николай Найденов се е опитвал да смени шефа на кадастъра във Варна.

Директорът на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна Красимира Божкова отказва да получи заповедта си за уволнение. Още в петък е направен опит документът да ѝ бъде връчен, но тя е излязла в болнични. Това съобщиха за NOVA от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Опитите за ръзка с нея са безуспешни. Оказва се обаче, че тя отдавна е във фокуса на вниманието на Инспектората към ведомството. По думите на служебния министър Николай Найденов, той бил затрупан от жалби срещу нея. Жалби и сигнали, но за незаконна сеч в "Баба Алино", били подавани още през октомври 2023 година, обяви земеделският министър.

Преди две години и половина неправителствена организация подала сигнал за незаконна сеч в местността "Баба Алино". Държавата започнала проверка по случая, тъй като тя попада в обхвата на "Натура 2000", разкри министърът на земеделието Пламен Абровски.

"От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. Оттук - нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. За да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата там. Отговорността си е на кмета на Варна", категоричен е Абровски.

Година по-късно сигнал за опит постройките да се узаконят чрез промяна на Подробния устройствен план на общината получава и директорът на строителния контрол Александър Драгнев. "Съответно направихме акт за спиране и следователно заповед за спиране на обектите, на които се работи. Този доклад е без движение. Имам официална справка", обясни Александър Драгнев, директор на Дирекция "Управление на строителния контрол и организация на разрешителните режими".

В петък кметът Благомир Коцев съобщи, че е уволнил Драгнев, а последният е категоричен - това не е вярно. "Единственото, което видях е едно споразумение по взаимно съгласие, което ми бешепредложено. Ако бъда така добър и ако се призная за виновен - да го подпиша, което аз категорично отказах", подчерта Драгнев.

Директорът на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" (УСКОР) Александър Драгнев не се явява на работа, за да му бъде връчена заповедта за отстраняване, съобщиха за БТА от пресцентъра на община Варна.

Със заповед от 29 май 2026 г. кметът на Благомир Коцев е отстранил временно от длъжността директора. На извънреден брифинг пред медиите на 29 май Коцев посочи, че са уволнени Драгнев и още трима служители на дирекцията.

От пресцентъра припомнят, че отстраняването е свързано с дисциплинарно производство, което тече срещу Александър Драгнев от 22 април тази година, както и с обстоятелства около работата му по незаконното строителство в местността Баба Алино.

Александър Драгнев е бил в отпуск миналата седмица, който е изтекъл в петък, а днес той не се е явил на работа в Община Варна, уточняват от пресцентъра. В съобщението пише, че въпреки медийните участия, той днес е представил болничен с дата 1 юни 2026 г., поради което не може да му бъде връчена заповедта за временното отстраняване.

В същото време шефката на Службата по кадастър се крие от регионалното министерство, което за пореден път се опитва да я освободи, казаха за NOVA от ведомството на Иван Шишков. Бившият регионален министър Николай Найденов разкри, че тя отдавна е обект на проверки от Инспектората към ведомството. "Два пъти се опитвам да я отстраня от служба, но тя е много гъвкава. И успява да се измъкне, защото самото отстраняване по закон изисква Инспекторат, изисква дисциплинарна комисия", подчерта Николай Найденов, бивш служебен министър на регионалното развитие.

През последните месеци в МРРБ не са постъпвали сигнали за незаконния град, допълни Найденов. Но за него имало информация. "В неформални разговори колеги са ми казали, че наистина са ходили там на проверка и наистина не са могли да влязат. Даже там охраната била с "Калашници". И мафиоти с мутри", заяви Найденов.



Преди дни прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. По него се работи активно, уверяват от обвинението. "Обичайно за икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение", категоричен е Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура Варна.