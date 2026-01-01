Директорът на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" (УСКОР) Александър Драгнев не се явява на работа, за да му бъде връчена заповедта за отстраняване, съобщиха от пресцентъра на община Варна.

Със заповед от 29 май 2026 г. кметът на Благомир Коцев е отстранил временно от длъжността директора. На извънреден брифинг пред медиите на 29 май Коцев посочи, че са уволнени Драгнев и още трима служители на дирекцията.

Александър Драгнев: Кметът на Варна излъга всички българи, че има заповед за моето дисциплинарно уволнение

От пресцентъра припомнят, че отстраняването е свързано с дисциплинарно производство, което тече срещу Александър Драгнев от 22 април тази година, както и с обстоятелства около работата му по незаконното строителство в местността Баба Алино.

Александър Драгнев е бил в отпуск миналата седмица, който е изтекъл в петък, а днес той не се е явил на работа в Община Варна, уточняват от пресцентъра. В съобщението пише, че въпреки медийните участия, той днес е представил болничен с дата 1 юни 2026 г., поради което не може да му бъде връчена заповедта за временното отстраняване.