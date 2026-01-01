Разпоредена е проверка, която се извършва от прокурори от отдел "Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура, потвърдиха за БТА от държавното обвинение относно предприети действия във връзка с твърденията за подаден сигнал от висш служител на МВР, свързан с апелативния прокурор на Пловдив.

Министър Найденов: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт

Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител, за оказан натиск и неправомерни действия, каза вчера министърът на правосъдието Николай Найденов в ефира на БНТ.

Сигналът е от миналия месец и е адресиран до Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС), до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Той е подробен, но въпреки това от Инспектората са го върнали като нередовен, посочи Найденов.

Ако данните в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, то най-малкото, което ще очаквам, е самият колега да се оттегли от заемания пост, коментира и.д. главен прокурор Ваня Стефанова пред БНТ.