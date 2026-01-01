От септември Франция въвежда доброволна военна служба. За да получат представа за армията, всички французи на възраст между 16 и 25 години трябва да преминат през един "Ден на отбраната и гражданския дълг", пише Deutsche Welle .

При пристигането си във военната база Форт дьо Монруж, стотината тийнейджъри и млади хора получават нещо като сигнална жилетка, която да облекат, и се разделят на три групи: синя, бяла и червена - цветовете на френския национален флаг.

"Днес сте подчинени на военните правила", казва ръководителят на "Деня на отбраната и гражданския дълг" в Аркьой, близо до Париж. Тези правила включват забрана за пушене, употреба на алкохол и използване на мобилни телефони, пише германската обществена медия АРД в репортаж от Франция.

Представителна извадка от обществото

Група "бяло" започва с урок по стрелба с лазерни пушки. Военен в униформа обяснява всичко подробно. След това младежите могат сами да се прицелят, легнали на постелки. Повечето от тази група са на 17 години. Разделени са според рождената дата, всички живеят в близост до военната база, все още ходят на училище или вече работят – във всяко едно отношение това е представителна извадка от френското общество.

Лизон иска да следва право и досега почти не е имала допирни точки с армията, разказва АРД. "Това не е нещо, което непременно ме интересува", казва тя пред германската медия. Момичето разказва, че са обсъждали темата в училище, но засега не вижда бъдеще за себе си в армията. Въпреки това Лизон се справя добре в стрелбата. 16-годишният Кеван също се прицелва лесно. На въпрос дали може да си представи военна кариера или доброволна военна служба, той казва, че не е сигурен – може би ще има по-ясна идея след този пробен ден в армията.

Без пробен ден - нито шофьорска книжка, нито университет

Той започва с нещо, което участниците познават и от училище - тест по френски език. Който не го издържи бива отделян от групата и получава предложения за професионална кариера в индивидуален разговор – вариантите са и други, не само армията, обяснява АРД.

"Денят на отбраната и гражданския дълг" е задължителен за всички тийнейджъри и млади французи на възраст от 16 до 25 години – независимо дали мъже или жени. Без съответния сертификат например младите хора не могат да вземат шофьорска книжка или да се запишат в университет. С този ден за практическо обучение френската армия се стреми да привлече нови кадри. Той беше въведен още през 1998 г. в рамките на премахването на задължителната военна служба, а миналата година беше преработен, за да дава по-реалистична представа за армията чрез повече практически елементи.

През септември Франция въвежда доброволна военна служба с продължителност десет месеца. За общо 3000 места тази година вече има 5000 кандидати. През следващите години Франция иска по този начин да увеличи драстично броя на резервистите си.

"Да обясним какво правим в този геополитически контекст"

"Имиджът на нашата армия е доста положителен", казва Карин Диас-Гонзалес, командир на полк във Форт дьо Монруж. "Но настоящата геополитическа обстановка е тревожна. Естествено, важно е да се преориентираме и да обясним подробно на младежите какво правим в този геополитически контекст", допълва тя.

За целта е предвидена стратегическа игра, специално създадена за този пробен ден. Младежите стоят около маса с карта на света, върху която са отбелязани всички места, на които има части на френската армия. Командир описва различни кризисни сценарии – от тайфун, през терористична заплаха за френски граждани в Близкия изток, до ядрен конфликт със Северна Корея. Групата трябва да реши какво да се направи във всеки отделен случай - да се преговаря или да се извърши военна намеса, и ако да, с какви средства. Всички участват много съсредоточено. За разлика от в реалния живот, тук конфликтите намират своето решение след един час.

В обедната почивка младежите се хранят с армейска храна, която затоплят на подгряващи подложки. След почивката полицаи и войници от "Операция Сентинел" обясняват как защитават Франция от тероризъм. Тези единици съществуват от атентатите през 2015 г. срещу редакцията на "Шарли Ебдо" и концертната зала "Батаклан". Полицаите и военните показват оръжията си, а младежите могат да пробват тежките жилетки, които заедно с пушката и раницата достигат до 30 килограма.

"Готови за защита на страната в случай на нужда?"

В анкета, която участниците попълват в късния следобяд, младежите трябва да отговорят дали биха били готови да защитят страната си в извънредна ситуация. На Кеван му е трудно да отговори – казва, че е избрал "да" и уточнява, че в реална ситуация би му било по-трудно да реши. Младежът оценява, че е по-лесно да се вземе такова решение, когато е само хипотеза. Лизон прави като цяло положителен извод: "Аз лично научих много днес. Например не знаех, че Франция разполага с всички тези ресурси, които могат да бъдат мобилизирани в случай на атака или нещо подобно." Въпреки това тя вероятно няма да се запише за доброволна военна служба.

Накрая всички получават сертификатите си. Това е само един ден, но той кара младите французи да се замислят: за родината си, за състоянието на света и за собственото си бъдеще.