Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че по-късно тази седмица ще обяви нова форма на военна служба, насочена към увеличаване на числеността на френската армия. Това съобщи "Би Би Си". Подробностите засега са оскъдни, но според френските медии схемата ще бъде доброволна, платена и с продължителност 10 месеца.

В интервю за местни медии Макрон се опита да успокои французите, че този план не означава, че млади хора ще бъдат изпращани да се бият в Украйна.

„Наистина трябва още сега да разсеем всякакви погрешни схващания, че ще изпращаме нашите млади хора в Украйна. Това изобщо не е целта“, заяви той.

Макрон обаче подчерта, че новата рамка цели да отговори на „желанието за служба“ сред младежите и да се противопостави на „хибридната конфронтация“, водена от Русия.

„Ако ние, французите, искаме да се защитим, трябва да покажем, че не сме слаби пред силата, която ни заплашва най-много“, каза той. „Много е важно възможно най-много наши съграждани да разбират какво представляват нашите въоръжени сили и как функционират“, добави Макрон.

Официални подробности за новата военна служба все още не са оповестени, но се очаква Макрон да разясни предложението по време на посещение във военна база в четвъртък.

Френските медии съобщават, че обновената доброволна военна служба може да е с продължителност 10 месеца. Наборниците ще получават между 900 евро (790 паунда) и 1000 евро (880 паунда) месечно според La Tribune Dimanche.

Наборната служба във Франция беше отменена през 1996 г. Настоящата ѝ форма - Националната универсална служба (SNU) - включва само две седмици обучение, последвани от още две седмици общественополезен труд. Тя беше въведена през 2019 г., но не придоби широка популярност.

Миналата седмица началникът на Генералния щаб на френската армия, генерал Фабиен Мандон, предизвика възмущение, след като заяви пред конгрес на кметовете, че най-голямата слабост на Франция е липсата на воля за борба, и предупреди, че страната рискува „да загуби децата си“ при евентуална война с Русия.

През март, на фона на началото на втория мандат на Доналд Тръмп и продължаващата война на Русия срещу Украйна, Макрон отправи мрачно обръщение към нацията, в което заяви, че Франция и Европа трябва да бъдат готови, ако САЩ вече не са на тяхна страна.

„Трябва да бъдем единни и решителни, за да се защитим“, каза тогава той.

От началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. няколко европейски държави възстановиха различни форми на военна служба. От следващата година Германия ще изисква всички 18-годишни младежи да попълват въпросник за годността си за военна служба с цел значително увеличаване на числеността на армията. Латвия и Швеция също наскоро възобновиха военната служба, а Литва я върна след незаконното анексиране на Крим от Русия през 2014 г.