Проходът Шипково-Рибарица е затворен за движение за моторни превозни средства над 12 тона заради снегопочистване.

Това съобщи директорът на Областното пътно управление в Ловеч инж. Георги Генов.

За камиони продължава да бъде затворен и Троянският проход.

"Пътищата по републиканската пътна мрежа в Ловешка област са проходими при зимни условия, участъците от автомагистрала „Хемус” в региона са почистени до асфалт", допълни инж. Генов.