Ограничава се движението в двете посоки по път lll-306 между Кнежа и Селановци поради намалена видимост и снегонавявания.

Това съобщи Диана Русинова, председател на Управителния съвет на „Европейски център за транспортни политики“. Тя публикува снимки и видео на влошената метеорологична обстановка в района.

Сняг вали в близо половината области на територията на цялата страна, по-интензивен е в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и по планинските проходи.

Влошените метеорологични условия създават затруднения в различни части на страната.

Общо 261 машини обработват републиканските пътища, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).