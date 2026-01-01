В резултат на проливни валежи с продължителност над 24 часа, от вчера в община Ивайловград е налице повишен риск, във връзка с което кметът на общината издаде заповед на 7 януари за активиране на Общинския план за защита. Това става ясно от Общината.

Към момента язовир „Ивайловград“ прелива, без опасност.

Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението.

По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В село Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.

МОСВ: Създадена е организация за защита на населението в Крумовград и Кирково

Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на:

– електрозахранването и водоподаването;

– нивата на реките, язовирите и микроязовирите;

– проходимостта на пътната мрежа.

Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва.

По информация на ГД „Гранична полиция“ временно е затворен за движение за всички видове моторни превозни средства ГКПП „Капитан Петко войвода“ – Свиленград, поради стачни действия на протестиращите гръцки земеделци.

От Община Ивайловград ще продължат да следят обстановката непрекъснато.