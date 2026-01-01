Заради усложнената ситуация в Крумовградско, 8 януари, четвъртък, е обявен за неучебен за учениците от община Крумовград със заповед на кмета Себихан Мехмед.

Със заповед на кмета Себихан Мехмед бе обявено частично бедствено положение в община Крумовград, като то се отнася за град Крумовград и над 20 населени места.

Обявиха бедствено положение в части от община Крумовград (ОБЗОР)

В сряда заради значителни валежи на територията на община Крумовград от над 120 литра на квадратен метър на места, пред заливане бе мостът над река Крумовица в града. При преливане на реката ще бъде прекратен достъпът към болницата, спешна помощ и пожарната в Крумовград. На места реката излезе от коритото си, като заля дори гробища.

Заради валежите в общината има затрупани от земна маса много пътни участъци от общинската и от републиканската пътна мрежа, както и активирали се свлачища. Прекъснат бе мост, свързващ селата Зиморница и Гривка, което остави четири семейства без пътна връзка.

МОСВ: Създадена е организация за защита на населението в Крумовград и Кирково

За да се запознае лично с обстановката, в Крумовград бе и областният управител на Кърджали Никола Чанев, който обяви пред медиите, че е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково заради валежите и ситуацията там.