Започна възстановяването на работата на ВиК инфраструктурата в община Крумовград, където се стигна до спиране на водоподаването в резултат на интензивните валежи, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

По разпореждане на министъра в оставка Иван Иванов "Български ВиК холдинг" ЕАД е в постоянна координация с всички 27 ВиК оператора в цялата страна относно готовността на екипите за предприемане на действия в аварийни ситуации. Най-усложнена продължава да бъде ситуацията в област Кърджали, където значителните количества на валежите през последните два дни надвишават 100 л/м2.

След като помпената станция в Крумовград бе наводнена, към момента водоподаването е преустановено само в града. Системата обслужва още 5 населени места – селата Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари и Орех. Те се захранват от акумулираните в резервоарите водни обеми.

Наводнена е машинната зала на помпена станция Гулийка, която захранва селата Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник и Пелин. До сутринта населените места са се захранвали с вода от акумулираните в резервоарите водни обеми. Пускането на помпите ще стартира, след като се оттече водата и се изсушат контакторите.

Поради обилното количество вода към момента екипите нямат достъп до помпената станция в с. Морянци, която захранва само населеното място. Без достъп до постоянно водоподаване са селата Звездел, Пазарци, Ауста и Джелепско в община Момчилград, които се захранват от помпена станция ВС Висока Кула. Останалите населени места, които снабдява съоръжението – селата Карамфил, Синделци, Чайка в община Момчилград и селата Горна кула, Златолист, Бараци и Ковил в община Крумовград, се захранват с вода от акумулираните в резервоарите водни обеми. Екипи на ВиК и EVN продължават да извършват мониторинг на съоръженията.

Вече е пуснато временно водоснабдяване от друг местен източник за с. Шумнатица, община Кирково, като водата не достига само до няколко от къщите. В ход е подмяна на 400 м водопровод ф 90 мм.

Възстановено е нормалното водоподаване в районите Ивайловград и Стамболово в област Хасково, където също имаше прекъсване. Нарушения във водоподаването все още има в селата Тополово, Ръженово, Долно Съдиево, Долни Главанак и Златоустово.

ВиК екипите продължават своята работа с всички необходими мерки по възстановяване и обезопасяване на съоръженията на водоснабдителната инфраструктура.

Продължава извършването на огледи и работата на терен по републиканската пътна мрежа в област Кърджали, където през целия вчерашен ден се почистваха срутени, свлечени и изнесени на пътната настилка земни маси и се почистваха запълнени окопи.

В пътни участъци от първокласния път между гр. Кърджали и сп. Джебел и от второкласния път от сп. Джебел до Момчилград са констатирани повреди по асфалтовото покритие. Пукнатини и видимо вдлъбване по настилката са констатирани при мостовото съоръжение на км 44+222 на пътя (Кърджали - Маказа) - Джебел - Рогозче - Фотиново - Домище – Подкова, за което има съмнение за поддал 3-ти стълб. С цел осигуряване на безопасност се предвижда движението на тежкотоварни автомобили по него да бъде ограничено или съоръжението да бъде изцяло затворено.

Повсевместно разрушено асфалтово покритие и пътни банкети има по пътя (Момчилград-Крумовград) - Подкова - Кукуряк - Токачка – Крумовград. По трасето са констатирани също паднал скален къс с големина над 1 м3, запушен вток на водосток и разрушени челни стени от каменна зидария на вток и отток на водосток.

Повторен оглед на републиканските пътища ще бъде направен след оттичане на високите води, посочват от ведомството.

Заради обилните валежи е залята помпената станция в Крумовград, съобщи вчера кметът на града Себихан Мехмед и добави, че има много активирали се свлачища, като в едно от селата - Гривка, има отнесен път с дължина 13 метра.