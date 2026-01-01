Групата „Пусикет долс“ съобщи, че се събира като трио, пише „Върайъти“. Никол Шерцингер, Кимбърли Уаят и Ашли Робъртс имат нов сингъл Club Song и ще направят световно турне в САЩ и Европа, включително Великобритания, допълва изданието.

Club Song е първи сингъл за групата след React от 2020 г. Новата песен, пусната днес, 12 март, е продуцирана от Майк Сабат, който е и съавтор заедно с Шерцингер, норвежката певица Каролайн Айлин и американската певица Соли. В допълнение към новия сингъл „Пусикет долс“ ще преиздадат албумите си PCD и Doll Domination на 8 май. Първият ще бъде издаден на винил и в дигитален формат с две нови неиздавани песни, а вторият ще бъде достъпен за първи път на два черни винила.

За да отбележи събирането си групата ще направи турне под името PCD Forever с 53 дати за концерти, в някои от които ще участват Лил Ким и Мия. Турнето започва на 5 юни в Палм Дезърт. То ще направи спирки във Финикс, Тампа, Ню Йорк и Далас, а на 9 септември певиците ще бъдат в Копенхаген. Обиколката включва дати в Европа и Великобритания и ще завърши в лондонската арена O2 на 13 октомври.