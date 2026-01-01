Говорителят на ЦИК Росица Матева каза на брифинг, че предходната седмица са били обявени предварителните избирателни списъци, като всеки избирател може да провери дали е включен в тях.

Според предварителните списъци, избирателите са 6 641 768, каза още тя. Избирателите, които имат настоящ адрес, различен от постоянния, могат да подават заявления да гласуват по този настоящ адрес, каза тя. Срокът за подаване на заявление е до 4 април.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да гласуват в дома си с подвижна избирателна комисия, могат да отправят искане до общината по постоянния си адрес.

Вече е активно заявлението за гласуване на избиратели извън страната. Избирателите, които желаят да гласуват в секция извън страната на изборите за народни представители на 19 април 2026 г., могат да подадат електронно заявление чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК). Срокът изтича на 24 март, като до момента са подадени 15 780 заявления. Заявлението може да откриете ТУК. В заявлението е посочено, че е нецелесъобразно разкриването на секционни комисии в Израел, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудитска Арабия и Ливан. Там има възможност да се подават заявления, но решението за това дали ще бъдат разкрити секции - ще бъде взето по-късно, когато се определя броят на секциите и местата, на които ще бъдат открити.

В сайта на Централната избирателна комисия в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 19 АПРИЛ 2026“, Рубрика „Гласуване извън страната“, е публикуван списък на потвърдените и непотвърдените заявления за гласуване извън страната, като е посочена причината за непотвърждаването. До изтичане на срока за подаване на заявленията списъкът се актуализира.

Матева каза още, че жребият с номерата в бюлетините ще бъде изтеглен на 18 март.

Във Фейсбук страницата на ЦИК и в Инстаграм всеки избирател ще може да посочи своята причина защо ще гласува на тези избори.