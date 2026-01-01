Президентът на САЩ Доналд Тръмп и посредникът Пакистан днес заявиха, че предварителното споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток ще бъде подписано утре, въпреки че Иран отрече, че това би могло да се случи толкова скоро, предаде Ройтерс.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че двете страни са се споразумели за рамка на мирното споразумение и че Исламабад се подготвя за електронно подписване утре, след което ще последват преговори на техническо ниво следващата седмица.

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Тръмп също заяви в публикация в социалните медии, че подписването на споразумението с Иран е насрочено за утре и че Ормузкият проток, жизненоважна артерия за световните доставки на петрол, която Иран е блокирал, ще бъде незабавно „отворен за всички“ след подписването.

По-рано днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи обаче предупреди да не се коментира точният момент на подписването.

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„Ще трябва да изчакаме и да видим точната дата на подписването на меморандума за разбирателство, макар че това няма да бъде утре“, цитираха иранските държавни медии думите на Багаи.

„Не може да се изключи възможността това да се случи в следващите дни. Въпреки това, поради колебанията на другата страна, трябва да бъдем предпазливи при коментирането на този процес“, добави той.

Това не е първият път в който двете страни изглеждат близо до подписването на предварително споразумение за прекратяване на войната, която започна на 28 февруари със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва Ройтерс.