Митническите тарифи на САЩ за Сърбия вече ще са нула процента, това заяви снощи сръбският президент Александър Вучич пред сръбската обществена телевизия РТС. В следващия период те вероятно ще бъдат 10 или 12 процента, каза Вучич.

Той заяви, че 35 процента мита от страна на САЩ спрямо Сърбия са причинили много проблеми на местните компании.

Вучич подчерта, че е много щастлив от новината за нулевите мита, защото, както заяви, ще има повече инвестиции и следователно по-добър инвестиционен рейтинг за Сърбия. Той припомни, че по време на посещението си в Япония е разговарял с представители на японски компании, които посочили високите американски мита като една от основните пречки пред новите инвестиции в Сърбия.

Президентът на Сърбия допълни, че новото решение на САЩ може да донесе „буквално стотици милиони долари нови инвестиции“, заявявайки, че очаква нови инвестиции от компании, които вече работят в Сърбия, но също така, че това ще бъде силен сигнал за японски, корейски и други чуждестранни инвеститори.

Обяснявайки процедурата на Министерството на финансите на САЩ, Вучич заяви, че са анализирани четири области.

„Първата се отнасяше до т. нар. принудителен труд, въз основа на който всички страни от Европейския съюз получиха допълнителни мита от 10 процента. Втората област бяха неблагоприятните търговски практики и Сърбия беше премахната от този списък след анализ. Третата се отнасяше до фармацевтичната индустрия и високите цени на лекарствата, като фокусът беше предимно върху Германия и Швейцария, докато Сърбия не беше включена. Четвъртата област се отнасяше до неблагоприятните практики в областта на дигиталните данъци, където Сърбия също не е обект на американски мерки“, обясни сръбският президент.

Той подчерта, че подобно решение, освен по-голям приток на инвестиции, ще допринесе за укрепване на инвестиционния и кредитния рейтинг на Сърбия, както и ще представлява допълнителен стимул за чуждестранните инвеститори, включително американските, да инвестират в Сърбия.

Говорейки за разговорите с американската администрация, Вучич заяви, че Сърбия има интензивни контакти с представители на САЩ. „Това сега открива нова ера в нашите отношения“, каза Вучич.

Той заяви също, че очаква окончателно решение за продажбата на руския мажоритарен дял в сръбската петролна компания НИС „За първи път мога да кажа като добра новина, че с оптимизъм очаквам края на преговорите между руснаци, унгарци и сърби“, каза сръбският президент.

Той подчерта, че вярва, че американската страна също вижда, че процесът е към своя край и изрази убеждението си, че окончателното решение е близо. „Вярвам, че можем да завършим това през следващия месец. Това би дало огромна сила на Сърбия - както по отношение на фискалната стабилност, кредитния рейтинг, така и буквално на всичко останало“, каза Вучич.

В средата на юли сръбският президент Александър Вучич заяви в интервю за британския вестник „Файненшъл таймс", че съдбата на петролната компания на Сърбия (НИС), която се намира под американски санкции заради мажоритарния руски дял в нея от 56,15 процента, се решава във Вашингтон.

Вучич изрази убеждението си, че унгарската петролна компания МОЛ ще поеме 56-процентния дял на руската „Газпромнефт“ в НИС, което би намалило влиянието на Москва върху енергийния сектор на Сърбия и региона в по-широк смисъл.

Говорейки за американските санкции срещу НИС, които бяха въведени на 9 октомври 2025 г. именно заради руската собственост и чието прилагане беше отлагано няколко пъти, Вучич заяви, че Белград е получил сигнал, че това може скоро да се промени. Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (ОФАК) удължи оперативния лиценз на НИС до 31 юли.