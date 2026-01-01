Обявиха още три кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет.

Заместник окръжният прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян Атанас Илиев е предложен за изборен член на ВСС от квотата на прокурорите, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Илиев е номиниран от Станчо Станчев – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян, който се мотивира с притежаваните лични и професионални качества на кандидата, с неговата дисциплинираност, обективност и прецизност в работата си като прокурор и като заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян.

Атанас Илиев има 23 години юридически стаж, от които 21 години – в съдебната система. Кариерата му започва през 2005 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Пазарджик, след което е прокурор в Районна прокуратура – Велинград и в Районна прокуратура – Пловдив, като в последната е бил заместник районен прокурор. От 2013 г. до 2024 г. е говорител на Районна прокуратура – Пловдив. От 2024 г. и до настоящия момент е заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян. Поставен е акцент на получените от него отличие „служебна благодарност“, предметна награда за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения и отличие-знак „За заслуга“, почетна грамота „Прокурор на годината“ за 2022 г. и плакет на УС на Асоциацията на прокурорите в България за съществен принос в популяризиране дейността на прокуратурата при взаимодействие с медиите и повишаване доверието на обществеността в органите на съдебната власт.

Прокурор Иван Тасков от Софийската градска прокуратура (СГП) също е предложен за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите.

Той е номиниран от Теодора Златева – прокурор в СГП, която се мотивира с притежаваните от него нравствени, етични, професионални и лични качества за член на ВСС, който със своя висок професионализъм и морал ще представлява и защитава интересите на магистратите, служителите и на съдебната система, като цялост.

Иван Тасков има над 30 години юридически стаж в съдебната система. Кариерата му започва като помощник-следовател през 1995 г. и поетапно заема длъжностите „следовател“, „заместник административен ръководител“ на Териториалното отделение на Следствения отдел към Софийската градска прокуратура, „административен ръководител“ на СО-СГП, „прокурор“ в Софийската районна прокуратура, а към момента изпълнява същата длъжност в СГП.

Поставен е акцент на значителния опит, който е натрупал при разследванията на криминални, общоопасни и икономически престъпления, по време на работата му в съответните отдели на СРП и СГП, както следва: „отдел „Криминален“, отдел „Икономически“, отдел „Финансови и данъчни престъпления“, отдел „Международен, изпълнение на наказанията и наказателно-съдебен надзор“ и отдел „Гражданско-съдебен надзор и административно-съдебен надзор“. Обърнато е внимание на неговия безспорен авторитет сред колегите, на много добрите му комуникативни умения, толерантност и отзивчивост, както и на мотивацията му да се ангажира с организационното и кадрово управление на съдебната власт.

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет, в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от прокурорите“, е публикувано предложение, с което Пламен Евгениев – прокурор в Апелативна прокуратура – София, номинира своята кандидатурата за изборен член на ВСС.

Той се мотивира с притежаваните от него високи нравствени и професионални качества, дългогодишен юридически стаж – над 25 години в съдебната система, и задълбочен опит като прокурор и съдия. Прокурор Евгениев заявява убеденост, че със своите знания и умения може да допринесе за подобряване на работата на прокуратурата и на съдебната система, за възстановяване на доверието в тях, за преустановяване на порочни практики и за назначаването на отговорни позиции на почтени, способни, отличаващи се професионалисти.

С предложената концепция кандидатът осигурява предвидимост на своите действия в рамките на мандата на член на ВСС. Целта му е да предложи на действащите магистрати мерки и приоритети, с които те да се солидаризират. Обръща внимание на значението на личния пример, на съвестното и почтено упражняване на правомощията, на справедливото отчитане на интересите на всички работещи в съдебната система.

Прокурор Евгениев поставя акцент на идеите си за промени в структурата на прокуратурата и на начина на разпределение и управление на нейния бюджет. Според него обсъждането на бюджетните въпроси следва да се осъществява при активен диалог с останалите власти в държавата, с представителите на бизнеса и на синдикатите, в резултат на което да се премине от финансиран от данъците бюджет, към преимуществено финансиране от ползвателите на съдебни услуги при гражданските и административните дела, съответно от извършителите на престъпления и нарушения при наказателните и административно-наказателните дела.