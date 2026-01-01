Почина музикантът Боян Христов.

Тъжната новна бе съобщена на Фейсбук страницата "Да помогнем на Боян в битката му за Живот", която обедини мнозина в битката му с рака:

"С тъга в сърцето трябва да ви съобщим, че нашият мил, добър и чистосърдечен Боби отлетя от този свят след голяма, дори лъвска, борба за живот, която той води смело и непримиримо до последния си дъх.

Благодарим на всички лекари и медицински специалисти, които направиха дори невъзможното за него през последната година.

Благодарим и на всички вас, че дадохте всичко от себе си, както материално, така и духовно, за да подадете ръка на Боян в тези трудни за него и близлите му моменти.

Душата му вече лети свободна, далеч от болката. А талантът му - той ще се помни вечно, защото такива хора, гласове и личности... те никога не се забравят!"

Известни личности застанаха зад него в най-трудния му момент. Певци, музиканти, творци и обществени личности се обединиха в инициативата „Музика и надежда за Боян“, за да подкрепят композитора и текстописец в тежката битка с коварната болест.

Боян Христов е актьор по професия, но музикант по призвание. Роден е в Пловдив в семейство на музиканти.

Певицата Мария Попова се сбогува с Боян Христов с емоционални думи:

"Боян Христов не беше за този нахален, амбициозен, напорист и безкомпромисен свят! Разговорите ми с него ме водеха винаги на едно чисто и специално място, лишено от суета и стрес! Живя скромно и достойно, остави след себе си невероятни песни и днес си е отишъл у дома! Боянчик не беше за този свят!Обичам те и те прегръщам, мило другарче! Ще се видим на онова място", пише тя.