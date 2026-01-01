До един месец се очаква да бъде изготвен проект за пътната връзка в района на Момина чешма край Търговище, а паралелно ще започне работа за регламентирането на заселената територия като вилна зона. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на републиканския път I-4 Търговище - Омуртаг. Министърът се срещна с жители на района, които настояват за по-безопасна организация на движението и предприемане на мерки за ограничаване на пътния травматизъм.

По думите на Шишков държавата ще работи едновременно по решаването на проблема с пътната връзка и по устройственото уреждане на района. „Има необходимост да вземем решение за пътната връзка, което и ще направим. Ще има проект може би до един месец“, каза министър Шишков. Той посочи, че през годините територията е останала извън регулация, въпреки че е трайно заселена, което създава затруднения при изграждането на необходимата инфраструктура.

„Тези територии с години назад не са регламентирани по никакъв начин. Когато хората искат нещо от държавата, се оказва, че в един момент започват да бъдат безпомощни“, изтъкна той.

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Според него придобиването на статут на вилна зона е необходимо за трайното решаване на проблемите в района. Целта е да бъде изработен регулационен план, който да създаде условия за изграждането на инфраструктура, включително електроснабдяване, канализация и водоснабдяване.

Министърът посочи, че подобни процедури вече са реализирани и в други части на страната, и призова Община Търговище да участва активно в процеса. В срещата участва и кметът на Търговище Дарин Димитров, който посочи, че процесът по уреждане на статута на имотите вероятно ще бъде продължителен.

В отговор министърът бе категоричен: „Този процес е дълъг. Но той може да стане кратък, само ако започнем да го решаваме. Колкото по-бавно започнем, толкова повече никога няма да го свършим“, каза Иван Шишков.

По отношение на бъдещото инженерно решение министърът заяви, че първата стъпка трябва да бъде изготвянето на проект. „Като архитект за мен най-важното е първо да се направи добър проект, а след това да се казва конкретно какво ще се изпълнява“, каза той.Шишков посочи, че държавата ще изпълни ангажимента си по отношение на пътната връзка, но трайното решаване на проблемите зависи и от регулацията на района.

Инспекцията край Търговище е част от инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „Регионите говорят“, в рамките на която се проверяват инфраструктурни проблеми на място и се обсъждат възможните решения с местните власти и жители.

В срещата край Търговище участва и инж. Венцислав Ангелов от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и представители на кабинета на министъра. Тук бяха и областният управител на Търговище Илко Илиев, кметът на Търговище Дарин Димитров, народните представители от района Георги Георгиев и Таня Гюрушева, директорите на Областното пътно управление и на Областната дирекция на МВР, както и началникът на сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Търговище.