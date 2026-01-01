Социалният министър Наталия Ефремова каза, че е изискала информация за убийството на Георги Кузев на Младежки хълм в Пловдив от социалните служби, за да се прецени какви мерки да се предприемат и дали се работи със семействата на децата, има ли проблеми и как може да се помогне.

Убийство на мъж на Младежкия хълм в Пловдив

"В момента децата се намират под закрилата на полицията и са в ареста, конкретни мерки за тях от социалните служби няма как да се предприемат, след това ще бъде оказана и психологическа помощ. Към момента фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви", обясни тя.

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По думите й трябва да се подобри доверието в институциите, защото то е нарушено и поради липсата му, сме свидетели на ситуация с "трагичен край". Тя обясни, че с всички деца, които не са в ареста, се работи от социалните служби и на отделите на "Закрила на детето". Някои от младежите са имали и преди противообществени прояви, но системата не е могла да превентира случилото се на Младежки хълм, каза тя като не уточни дали става въпрос за задържаните или за всички, които са били на убийството.

"Родителите не на всички деца оказват съдействие, това е проблем, който регистрираме не само в конкретния случай, родителите имат проблем да търсят социалните служби", каза още Ефремова.

Припомняме, че 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убийството на Георги Кузев.

Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета.

Младежите са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди.

По думите й работата по отношение на социалните мрежи е тема, която е на дневен ред в правителството и в парламента. "Ограничението само по себе си едва ли би помогнало, тъй като има начини да се заобикалят забраните за социалните мрежи. Моята посока на работа ще е по отношение на това да създаваме повече информация за децата, така че те да знаят кое виртуална реалност, кое е истина, кое добро, кое е лошо", обясни министърът.