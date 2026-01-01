Светът се променя, а с него и стойността на ресурсите, с които разполагаме. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на националното честване на Деня на миньора, който се отбелязва всяка година на 18 август. Събитието се състоя в хотел „София Балкан Палас“.

"Денят на миньора е добър повод да погледнем отвъд празника към това, какво предстои пред българския минерално-суровинен отрасъл. Все по-важно става да знаем реалния потенциал и как можем да го използваме разумно, така че ресурсите да носят полза за икономиката и сигурността на страната", подчерта Петрова.

По думите ѝ в това отношение е и естествена връзката между Министерството на енергетиката и минерално-суровинният отрасъл. "Тя се корени в отговорността ни за управление на подземните богатства и за създаването на политика, която позволява ресурсите да бъдат проучвани, разработвани и използвани устойчиво. Именно тук виждам една от важните ни задачи - да разработим бъдеща програма за проучване и оценка на потенциала на България за стратегически и критични суровини включително редкоземни метали като част от политиката за енергийна и ресурсна независимост", каза министърът.

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Тя отбеляза също, че със законодателния акт за суровините от критично значение Европейският съюз ясно е показал, че диверсифицираните доставки, засилването на кръговата икономиката и подкрепата за научните изследвания са важни за стратегическата автономност на Европа."България има ресурсния потенциал да бъде естествен партньор в този процес. Затова насърчаваме проучванията за нови находища и възможности за съпътстващ добив на продукти с висока добавена стойност", каза Петрова.

Министърът припомни, че в Източномаришкия въглищен басейн вече се прави геоложки анализ и оценка на икономически потенциал за добив на редкоземни суровини.

Поетапно до декември 2029 г. ще бъде дигитализиран националния геоложки фонд, съобщи тя.

Минните терени не трябва да остават извън икономически живот, след като добивът приключи. Вече има и нови терени, за които са проведени необходимите процедури и които могат да бъдат подготвени за устойчиви инвестиции, изтъкна още Ива Петрова.