Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бе запитан какви са очакванията му за предстоящата среща между външните министри на България и Северна Македония.

"Има договор за добросъседство и приятелство, подписан от мен и техния премиер. Нищо друго ЕК и ние не искаме, освен да се спазва договорът. Всичко е абсолютно ясно. Ние не сме врагове, а точно обратното", каза той на брифинг от Русе.

Посрещането на ковчега с тленните останки на цар Самуил

Борисов коментира и вчерашната церемония по посрещането на ковчега с тленните останки на цар Самуил.

"Няколко президенти са там - Плевнелиев, Стоянов, Първанов - това е един добър знак, също бяха Станишев, Кирил Петков, Денков. Това беше един ден, в който политическата класа показва, че ако има нещо значимо - можем да се обединим срещу него. Премиерът Радев лично ми се обади, приех и отидох", каза Борисов.

По думите му от премиера Радев е подчертано, че много правителства и дипломати са работели по процеса за връщане на тленните останки.

Войната Русия - Украйна

"Европа се тресе по няколко линии, за съжаление не виждам как ще се преодолее всичко това. Хората в Европа ги е страх от войната. Войната в Украйна не клони към приключване, става все по-ожесточена", обясни Борисов. Той припомни, че се разрушава енергетика, икономика, а в същото време Украйна има много ефективни удари по нефтената индустрия в Русия, а дефицитът на горива е видим. Той определи това като "притеснително и неприятно". "Всички сме за мир, каква да е цената е основната тема", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Ние в България, благодарение на ГЕРБ, ви спасихме от нелегалната миграция. Само България се справи. Това е вторият бич, който тормози Европа в момента", каза той.