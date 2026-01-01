Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в животновъдни обекти в област Кюстендил – в селата Пастух, община Невестино, и Нови чифлик, община Кюстендил. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В село Пастух е установено първично огнище в животновъден обект, в който се отглеждат 29 дребни преживни животни. Около него е определена 5-километрова защитна зона, в която попадат селата Ваксево, Друмохар, Еремия, Мърводол, Пастух и Четирци от община Невестино, Вуково и Скрино от община Бобошево и Блато и Локвата от община Бобов дол. Определена е и 20-километрова надзорна зона.

В село Нови чифлик е установено друго първично огнище в обект с 8 дребни преживни животни.

5-километровата защитна зона около него обхваща селата Багренци, Берсин, Гирчевци, Горна Гращица, Граница, Долна Гращица, Катрище, Нови чифлик и Търновлаг от община Кюстендил, както и Лиляч, Невестино и Неделкова Гращица от община Невестино. И тук е определена 20-километрова надзорна зона.

БАБХ обяви огнище на шарка по овце и кози в Кюстендилско

Какви мерки се въвеждат

От БАБХ съобщават, че са предприети мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в защитната и надзорната зона, се въвеждат ограничителни мерки. Те включват забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните трябва да се отглеждат при оборен режим. В животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол.

За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за придвижването и преработката му.

От БАБХ уточняват, че заболяването не представлява опасност за хората, но разпространението му може да доведе до значителни икономически щети.

Огнище на шарка порази овцете и козите в два животновъдни обекта в село Тешово

Агенцията призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за шарка по дребните преживни животни трябва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.

Сигнали могат да се подават денонощно на телефона на БАБХ 0 700 122 99.

БТА припомня, че на 1 октомври БАБХ съобщи и за първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Сърница, община Минерални бани, област Хасково, където се отглеждат 47 овце и 5 кози.