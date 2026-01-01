Бобов дол ще отбележи два празника - 450 години от първото историческо писмено свидетелство за съществуването на селището и традиционния Ден на миньора. Това съобщиха от общинската администрация.

Тържествата ще се състоят пред сградата на Общината. Честването съвпада с празника Успението на свети Йоан Рилски Чудотворец, почитан като небесен покровител на българския народ и закрилник на миньорите.

През тази година се навършват 450 години от най-ранния известен документ, удостоверяващ съществуването на селището Бобов дол.

Годишнината се чества въз основа на исторически проучвания.

Празничната програма ще обедини отдаването на почит към историята на Бобов дол и признателността към поколенията миньори, допринесли за икономическото развитие на региона.