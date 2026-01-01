Русия обяви, че е превзела още две села в Донецка област. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, че са били "освободени" Красноподолие и Ореховатка в източния украински регион, който Москва е обявила за анексиран.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Краснодополие се намира в Добропилски район, само на три километра южно от Добропиля. От Министерството на отбраната на Руската федерация коментираха пред ТАСС, че превземането на селото открива пряк достъп на въоръжените сили на страната към този град в западната част на Донецка област.

Руски диверсионно-разузнавателни групи проникнаха в района на Добропиля през есента на миналата година. Русия обаче не успя да развие този пробив или да установи трайни позиции в района.

Ореховатка се намира в Краматорски район, на двайсетина километра източно от Краматорск, на запад - най-големия град в Донецка област, който остава под украински контрол.

Русия е превзела над 80% от този украински регион. Руските въоръжени сили се намират на по няколко километра от т. нар. градове крепости в Донецка област Краматорск, Славянск и Дружковка.

Двете села, които Русия обяви, че е превзела в Донецка област, изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 244 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Покровското направление, също в западната част на Донецка област.

Украинските власти междувременно разпоредиха евакуация на населението от 16 населени места в съседната Днепропетровска област, предаде Франс прес.

Местните жители имат срок от един месец да напуснат района. Мярката бе предприета на фона на влошаването на ситуацията в Днепропетровска област, в централната източна част на Украйна.

През последните седмици Русия обяви, че е превзела няколко села в този регион, близо до административната граница със Запорожка област.

За разлика от Донецка и Запорожка област, Днепропетровска не е сред украинските региони, обявени от Москва за анексирани.

Според направен от АФП анализ на данни, събрани от американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, ВСУ са постигнали миналия месец напредък в най-източната част на Днепропетровска област