Европейският съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общият брой на санкционираните руски организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва.

В интервю за германския вестник “Велт” естонският премиер и върховен представител на ЕС Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украйна.

Според нея досегашните санкции на ЕС вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. „За есента предлагам най-мащабния списък със санкции от началото на войната“, заявява тя пред изданието, цитирана от Ройтерс и БТА.

Въпреки че Калас не предоставя повече подробности относно точните срокове или съдържанието на новия пакет, тя подчертава, че след приемането му броят на санкционираните руски субекти ще нарасне незабавно с една трета. „Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си”, допълва тя, според цитираните източници.

Този ход следва последния пакет от санкции на ЕС, одобрен през юли тази година. Той беше насочен основно към банковия сектор и криптовалутните мрежи на Русия в отговор на продължаващата агресия в Украйна.