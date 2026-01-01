Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани представи план за борба с антисемитизма в града, предаде ДПА.

Планът предвижда отделянето на допълнителни средства за охраната на синагоги, повече усилия за образоване на обществеността и подкрепа за еврейските културни и религиозни обекти.

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"Заедно ще гарантираме сигурността на евреите в Ню Йорк. Ще инвестираме в тяхната защита, в тяхната история и бъдеще. Нашата сигурност и нашите стремежи вървят ръка за ръка", написа Мамдани в социалната мрежа "Екс".

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Мамдани каза, че евреите са само около 12% от жителите на Ню Йорк, но че антисемитските престъпления са повече от половината от известните случаи на престъпления от омраза в града.

"Това е не просто неприемливо, това е нещо, което трябва да променим и кметството ще застане начело на тези усилия", каза още кметът на Ню Йорк.