Правителството на Обединеното кралство обяви, че ще отпусне допълнителни 25 милиона паунда (33 милиона долара) за финансиране на мерките за сигурност на еврейските общности, след като двама лондонски евреи бяха намушкани при последните нападения, насочени срещу тази общност.

„Хората изпитват дълбоко чувство на несигурност и именно затова правителството предвижда инвестиция от допълнителни 25 милиона паунда за сигурността на нашата еврейска общност. Това ще покрие разходите за по-добра охрана на нашите еврейски синагоги, училища, места за поклонение и общностни центрове“, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд пред „Скай Нюз“.

Лондонската полиция официално обяви нападението с нож на 29 април срещу двама евреи за „терористичен инцидент“.

Атаките в Северен Лондон дойдоха след поредица от палежи на синагоги и други еврейски обекти в северната част на града, както и на смъртоносна атака, при която миналата година загинаха двама души в синагога в Манчестър.