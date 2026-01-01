Двама души бяха намушкани в северната част на Лондон, съобщиха еврейски организации, след поредица от палежи, насочени срещу еврейски обекти в района. Британският премиер Киър Стармър определи инцидента като „изключително тревожен“.

Мъж беше арестуван, след като беше забелязан да тича с нож, „опитвайки се да намушка еврейски граждани“, написа в социалните мрежи еврейската организация за сигурност „Шомрим“. Тя добави, че двама души са били намушкани и получават медицинска помощ от „Хацола“ – еврейска доброволческа служба за спешна помощ.

Инцидентът в британската столица се случи в Голдърс Грийн, където живее голяма еврейска общност, предаде АФП.

„Днес в Голдърс Грийн е извършено нападение с нож. Заподозреният е задържан“, добави Community Security Trust (CST) в X.

„Работим в тясно сътрудничество с полицията и призоваваме всеки, който разполага с информация, незабавно да се свърже с полицията, „Шомрим“ и CST“, заявиха от благотворителната организация, която предоставя съвети за безопасност и охрана на еврейски групи и сгради като синагоги.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че случаят с намушкване на двама души в Лондон в квартал с голяма еврейска общност е „много тревожен“, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес.

„Това е много тревожно за всички в тази зала“, каза Стармър пред депутатите, като добави, че е бил уведомен за инцидента, преди да отговори на въпросите в парламента. „В момента тече полицейско разследване и мисля, че всички ние трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на това разследване и да бъдем напълно ясни в решимостта си да се справим с всяко едно от тези престъпления, каквито сме виждали твърде често напоследък.“

Кметът на Лондон Садик Хан осъди нападението и потвърди, че полицията е арестувала лице във връзка с инцидента.

„В Голдърс Грийн беше извършено ужасяващо нападение срещу двама евреи от Лондон. Полицията извърши арест и бих искал да благодаря на всички служби за спешна помощ и на героичните доброволци за бързата им реакция“, написа Хан в публикация в X.

„Еврейската общност в Лондон е била мишена на поредица от шокиращи антисемитски нападения. В обществото не трябва да има абсолютно никакво място за антисемитизъм“, добави той.

Инцидентът се случва на фона на поредица от палежи на синагоги и общински обекти в северната част на Лондон през последните седмици. При първата атака в края на март бяха подпалени четири линейки, принадлежащи на „Хацола“.

Последваха и други инциденти, сред които нападение срещу синагогата „Кентън Юнайтед“ в Хароу, както и срещу помещенията на еврейска благотворителна организация. Миналата седмица беше нападната Синагогата „Финчли Реформ“.

Полицията е арестувала 26 души за различните атаки, извършени от началото на войната между САЩ и Иран на 28 февруари. За много от инцидентите е поела отговорност малко известна група, за която се смята, че е свързана с Иран, наречена „Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия“ (HAYI), което означава „Ислямското движение на хората от дясната ръка“.