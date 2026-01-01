Състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка вчера, остава непроменено - в реанимация, с тежка черепно-мозъчна травма. Това съобщиха от Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов".

Две деца са ранени при инцидент с тротинетка в София, едното е в тежко състояние

Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Детето е настанено в отделението "Детска травма" на "Пирогов“.

Припомняме, че в петък две деца пострадаха сериозно при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал "Бояна".

По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ пострадалите деца са момче на 12 години и момиче на 14 години.