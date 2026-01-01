Американският президент Доналд Тръмп днес заплаши да бомбардира Оман, ако страната “по някакъв начин” се включи в споразумение за Ормузкия проток, предаде Франс прес.

Тръмп: Започват бомбардировки, ако Иран не се съгласи да спазва договореното

Оман и Иран от седмици водят преговори, без участието на САЩ, за стратегическия воден път.

Тръмп: Иран не може да изнудва САЩ с Ормузкия проток

“Ако Оман по някакъв начин участва, ще ги бомбардираме с пълна сила”, каза Тръмп пред “Фокс Нюз” в отговор на въпрос за продължаващите преговори между двете страни.